Россияне имеют странную тактику перед массированными штурмами: к чему прибегает враг

Российские военные продолжают активно действовать на многих направлениях фронта. Не исключением является Северский, где вражеские штурмы происходят ежедневно.

Для того чтобы разведать информацию о силах и средствах украинских войск, оккупанты не жалеют ничего. Подробнее о действиях врага 24 Каналу рассказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо.

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Различные виды штурмов

Противник каждый день пытается штурмовать наши позиции, найти какие-то слабые стороны нашей обороны, пытается бить в стыки между подразделениями. Они используют различные типы штурмов: на бронетехнике, мотоциклах и пешим ходом. Противник не жалеет своего личного состава,

– отметил Богдан Пантьо.

Россияне могут менять время штурмов, их типы и количество личного состава, однако неизменными остаются их ежедневные попытки прорывов, в частности на Северском направлении, где воюет бригада "Рубеж".

Во время вражеских атак сверхактивным является использование дронов и артиллерии. Они работают по украинской технике и позициях. Стоит добавить, что часто россияне применяют и дроны на оптоволокне, которым не может противостоять РЭБ.

"Активность россиян сейчас на высоком уровне и такой же останется в дальнейшем, потому что результатов на нашем направлении у противника нет. Но это их, к сожалению, удовлетворить не может", – подчеркнул военный.

Интересно также, что оккупанты массово отправляют на штурмы неподготовленных военных без огневой поддержки. По словам Пантьо, их просто бросают на верную смерть, чтобы проверить, как работают украинские огневые средства и дроны. Обычно это "подготовительные действия" перед масштабными штурмами врага.

Хотя особой угрозы неподготовленные оккупанты не несут, впрочем, их немало и идут они неустанно.

Какова цель россиян

Постоянные штурмы врага на Северском направлении происходят не просто так.

Выход к населенному пункту Северск будет иметь для противника стратегическое преимущество, чтобы двигаться дальше на Краматорск и Славянск. Это имеет большое значение, потому что на нашем направлении враг давно не имел успеха, потому что бригада "Рубеж" отражает все атаки. Они просто не верят в свою слабость,

– объяснил военный.

Где расположен Северск: смотрите на карте

Как следствие, оккупанты бросают все больше сил и средств на Северское направление. В частности, на этот участок фронта бросают специальные группы БпЛА, которые активно работают над ударами по украинским позициям.