Россияне штурмуют Рубежное и Попасную: ночью снова обстреляли жилые дома

Войска российского агрессора не прекращают обстрелы в Луганской области. Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную, обстреливая гражданскую инфраструктуру.

Луганщина выдержала 16 массированных артиллерийских атак

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне штурмуют Рубежное и Попасную. По его информации, в результате обстрелов 29 апреля две школы и 20 домов потерпели разрушения.

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"Это те объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия", – написал Гайдай в телеграмме.



Последствия обстрелов Луганской области / Фото Луганской ОВА

Как рассказал Гайдай, за минувшие сутки города и села Луганщины выдержали 16 массированных артиллерийских атак.

Так, сегодня ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, разрушенным и охваченным пламенем. Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня,

– заявил глава Луганской ОВА.

Он отметил, что о таких случаях не всегда сообщают, поскольку подобные случаи происходят десятки раз в день.



Последствия обстрелов Луганской области / Фото Луганской ОВА

Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке

Как сообщил Гайдай, еще два дома пылали в Новодружеске. Спасатели прорвались в район города после того, как утихли обстрелы.



Последствия обстрелов Луганской области / Фото Луганской ОВА

Сообщается о повреждении пяти жилых домов в Горном и еще 10 – в Орехове.

Армия агрессора снова увидела угрозу в школе. Российские оккупанты утром 28 апреля обстреляли здания школы в новых районах Северодонецка.



Последствия обстрелов Луганской области / Фото Луганской ОВА

Последние новости из Луганской области

После фиаско на Севере российское командование поставило задачу оккупантам выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На Востоке враг существенно нарастил обстрелы.

Недавно сообщалось, что российские десантники пытались штурмовать боевые позиции украинских защитников в Луганской области. Враг потерпел провал, после чего не все россияне остались живы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики наступают на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Кураховском направлениях.

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