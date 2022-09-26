"Логики нет": зачем в Мариуполе россияне сносят уцелевшие дома, где живут люди

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят уцелевшие после их обстрелов дома. А живущих там людей просто выгоняют на улицу.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, вместо того, чтобы готовить жилье для людей на зиму, оккупанты сносят дома.

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Почему оккупанты сносят уцелевшие дома в Мариуполе

Андрющенко считает, что, вероятнее всего, происходит распределение. Ведь уцелевшие в Мариуполе дома сносят российские подрядчики, им это профинансировали.

То есть они просто осваивают так бюджет, чтобы отчитаться,

– сказал советник мэра Мариуполя.

По его словам, близится зима и все строительные работы будут остановлены. Поэтому российские подрядчики хватаются за все, что есть.

Это из серии вопросов, почему они меняют батареи, радиаторы отопления в домах, которые вообще полностью разбиты. Потому что. Логики же нет в этом никакой,

– подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что это делается тогда, когда нужно готовить какое-то жилье для массового расселения людей на зиму, чтобы оно обогревалось.

Зачем оккупанты в Мариуполе сносят уцелевшие дома, где живут люди: смотрите видео

Людей выгнали из дома и начали его сносить

Андрющенко сообщил, что оккупанты начали снос дома, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого, без предварительного уведомления его жителей.

Туда просто заехали подрядчики вместе с военными. Там жили люди. Их просто выгнали на улицу, сказав "до свидания", и начали сносить дом,

– рассказал он.

То есть, добавил советник мэра Мариуполя, все произошло буквально одномоментно. То есть уже вообще никто ни с кем не церемонится.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

В Мариуполе провалили подготовку к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий в состав россии. На всех "избирательных участках" города наблюдается небольшая явка.

Гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе – критическая. Люди должны стоять в очереди за хлебом, потому что не могут себе позволить его купить. Нет денег, привычной работы и обещанных заоблачных выплат.

С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полтысячи несовершеннолетних украинцев.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что готовится новая провокация во временно оккупированном Мариуполе. Эта провокация планируется с жертвами.

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