Россияне снова били по Луганщине: много разрушений, есть погибшие и раненые пожилые люди

За сутки 11 апреля полиция зафиксировала 27 обстрелов россиянами населенных пунктов Луганщины. В результате атак врага много разрушений. Кроме того, погибли и получили ранения пожилые люди.

В Министерстве внутренних дел рассказали об атаках российских оккупантов на Луганскую области 11 апреля и последствиях вражеских обстрелов.

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Обстрелы Луганской области

За сутки полиция зафиксировала 27 обстрелов населенных пунктов оккупационными войсками России,

– заявили в ведомстве.

Там добавили, что враг из тяжелого вооружения бил по таким городам: Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Новодружеск, Попасная, Горное.

В регионе частично исчезла мобильная связь.

Россияне снова били по Луганщине / Фото Нацполиции

Есть погибшие, пострадавшие и масштабные разрушения

В результате обстрелов погибли и ранены пожилые люди. Кроме того, повреждены многоэтажки, автомобиль, одно из учебных заведений Попаснянской городской общины и газопровод в Северодонецке, разрушены частные дома.

В Новодружеске атаки россиян привели к пожарам в жилых домах и хозяйственных постройках. В Рубежном горели квартиры в жилом доме, в Павлограде – дачные дома.

В результате атак есть погибшие и пострадавшие / Фото Нацполиции

Некоторые населенные пункты без света и газа

Северодонецк и Горское остались без света, воды и газа.

Всего без электроэнергии находятся 36 населённых пунктов: 22 полностью, 14 частично. Без газоснабжения осталось 38 населенных пунктов: 31 полностью и 7 частично. А водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Горном, Северодонецке, частично Лисичанске.

Несмотря на обстрелы из Луганщины удалось эвакуировать 611 человек.

Несмотря на это, эвакуация людей продолжилась / Фото Нацполиции

Обратите внимание – жителей Луганщины просят срочно уезжать: смотрите видео