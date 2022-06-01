Российские кафиры едва ли не каждый день совершают обстрелы Гуляйполя. Враг направляет свои снаряды на местное население.

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Очередной обстрел Гуляйполя

Как сообщает Национальная полиция, российские кафиры снова обстреляли Гуляйполе. К ним обратились многие граждане для фиксации преступлений россиян. К счастью, информация о пострадавших в милицию не поступала.

После осмотра происшествия полиция зафиксировала более 10 фактов разрушения домов мирных жителей. Снаряды врага выбили окна, повредили крыши и стены. Также у многих людей пострадали хозяйственные постройки на придомовой территории.

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Российские кафиры не перестают обстреливать Камышеваху. Враждебная канонада по мирным домам длилась несколько часов . Местные жители, которые до сих пор не уехали, успели укрыться в подвалах, жертв и раненых нет.

Из общины Гуляйполя выехало почти 80% жителей , ситуация в районе очень сложная. Каждый день враг бреет по мирным домам, вполне осознанно пытаясь нанести ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Нашим мужественным воинам удалось ликвидировать 15 российских кафиров и сбить самолет. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили вражескую технику .

К Васильевке российские кафиры начали сгонять свои старые танки . Враг активно работает над построением второй линии обороны и надеется сдержать контрнаступление ВСУ.

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Обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей продолжаются. Оккупанты запустили 6 ракет по Шосткинскому району. Для атаки рашисты использовали авиацию. Погибших и пострадавших нет.

В Херсонской области контрнаступление ВСУ проходит успешно, нашим воинам удается бить врага и гнать его с занятых позиций. Российские кафиры уже начали оборудовать 2 и 3 линию обороны в надежде удержать контроль над оккупированными территориями. Также известно, что враг заменял побережье реки Ингулец.

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