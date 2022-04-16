Россияне снова обстреляли Харьков: есть погибший

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Из-за атаки погиб местный житель, а еще двое получили ранения.

Оккупанты атаковали один из районов города около 20:00. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

Заметьте Россияне пытаются удерживать позиции в районе Харькова и в направлении Изюма.

Есть погибший и пострадавшие

Игорь Терехов сообщил, что из-за вражеских обстрелов, к сожалению, погиб 1 местный житель. Еще два человека получили травмы. Мэр Харькова в очередной раз подчеркнул, что обстрелы оккупантов целенаправленны и их цель – посеять хаос и панику среди местных жителей.

Действия оккупантов городской голова назвал геноцидом против украинского народа и города Харькова.

Напомним, около 11:45 16 апреля россияне нанесли ракетный удар по Соломенскому и Основянинскому районам Харькова, из-за чего возник пожар в одном из админзданий, а возле него сгорели 9 автомобилей. Предварительно сообщали об одном погибшем, однако Игорь Терехов уточнил, что погибших уже, к сожалению, двое, еще 32 ранены.

Последствия предыдущей атаки на Харьков: смотрите видео