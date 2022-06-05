Россияне снова обстреляли Криворожский район: разрушены жилые дома

Ночь и утро в Днепропетровской области были напряжены из-за постоянных воздушных тревог. Во вражеские обстрелы снова попал Криворожский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его данным, артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольскому обществу.

Важно Утром российская крылатая ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС

В результате этого разрушение жилых домов в двух селах. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что кафиры попали по селам:

Большая Костромка,

Малая Костромка.

Там есть попадания в жилые дома, пострадавших нет.

Ударили и по приграничным территориям Широковского общества. Попали в поля. В других общинах Днепропетровщины ночью все было тихо. Российских оккупационных войск в области нет. Верим в ВСУ, Украина победит,

– подчеркнул он.

Обстрел Киева

В Днепре местные жители видят дым в одном из районов города. В ГСЧС сообщили, что он является следствием пожара на частном предприятии. Отмечается, что пожар вспыхнул около 16.30 3 июня в металлическом ангаре. Впоследствии там взорвались газовые баллоны.

Добавим, что с утра 5 июня российские войска продолжили обстреливать украинские города. В результате вражеского "прилета" по Киеву один человек получил ранения. Вражеские ракеты попали по объектам инфраструктуры. В общем враг ударил по:

Дарницкий,

Днепровском районе столицы.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Сколько ракет осталось в России

Президент Владимир Зеленский в своем обращении за 4 июня сказал, что общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже достигло 2503 снарядов. В подавляющем большинстве они готовят по объектам гражданской инфраструктуры, домам, школам и даже родовым.

Точное количество еще оставшихся в страны-агрессорки ракет назвать трудно. Но еще в конце апреля заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что запасы России сократились более чем вдвое.

"Они истощаются относительно личного состава, но у них еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб, этого хватит на несколько месяцев", – подытожила Маляр.

Зеленский сказал, сколько ракет Россия уложила по Украине на 4 июня: смотрите видео