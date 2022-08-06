россияне снова обстреляли Николаевщину: погибла пенсионерка, есть раненые

российские обстрелы Николаевской области не утихают. Днем 6 августа оккупанты в очередной раз ударили из артиллерии по поселку городского типа Березнеговатое.

К сожалению, есть информация об одной погибшей и нескольких раненых. Ночью от вражеского огня уже страдали 7 микрорайонов областного центра и ряд общин региона.

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Что известно о последствиях очередного обстрела Николаевщины 6 августа

Об очередном обстреле Николаевщины в 14:39 сообщила глава местного облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева. Чиновник подчеркнула, что оккупанты бьют вдоль почти всей линии столкновения на границах Николаевской и Херсонской областей.

Вражеская артиллерия открыла огонь по поселку городского типа Березнеговатое. В результате обстрела известно о по меньшей мере 5 раненых. Увы, не прошло без жертв – погибла пенсионерка, которая всю свою жизнь проработала медсестрой.

Сколько горя и страданий оккупанты уже принесли на нашу землю! Посвятив всю жизнь помощи людям, женщина погибла от ракет "освободители из русского мира". Страна-террорист продолжает убивать нас. Им безразлично, будь то дети или пенсионеры. Но мы выстоим, отобьем это нашествие,

– подчеркнула Замазеева.

Обстрелы Николаевской области не утихают

За прошедшие сутки, 5 августа, оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева в результате атаки известно о 21 раненном, среди них – 13-летний мальчик, которого госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Один человек, к сожалению, погиб.

В ночь на 6 августа россияне били по Николаеву ракетами. Зафиксировано повреждение жилых домов, часть одной из ракет пробила пятиэтажка и влетела в квартиру. Всего в результате "прилетов" пострадали сразу 7 микрорайонов города. Два человека получили тяжелые ранения.

По области 6 августа оккупанты ударили между селами Поляна, Степное, Широкое и Красная Долина. По состоянию на 8 утра продолжались интенсивные обстрелы Широковской общины.

По сообщению главы Николаевской ОВА Виталия Кима от 6 августа, интенсивность вражеских атак по населенным пунктам вдоль линии разграничения увеличилась.

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