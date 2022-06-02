Россияне снова обстреляли Славянск: город остался без электричества

На Донбассе продолжаются упорные бои и цинические обстрелы врага. Под атакой русских снарядов снова оказался Славянск.

Об обстреле врага рассказал глава военной гражданской администрации города Вадим Лях. Обломки ракет застряли в земле прямо в городе, повреждены дома.

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Обошлось без жертв

К счастью, из-за обстрела в Славянске нет погибших и пострадавших. В то же время разрушения получил частный сектор на окраине города.

Также обстрел создал другие проблемы для жителей. Ведь в Славянске перебило высоковольтную линию. Поэтому сейчас в городе нет света.

Лучшим выходом в этой ситуации есть эвакуация. Берегите себя. Собирайтесь,

– призвал Вадим Лях.

Кроме этого, пришлось прекратить водоснабжение. Его только вчера, 1 июня, начали восстанавливать специалисты коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Ситуация в Славянске

Как известно, российские кафиры хотят захватить весь Донбасс. Поэтому город Славянск, который расположен в Донецкой области, также хотят захватить. В последнее время все чаще страдает от обстрелов россиян. Туда прилетают вражеские снаряды и доставляют немало хлопот и беды горожанам.

Один из последних подобных прилетов был 31 мая. Из-за этого погибли три человека . Еще шесть жителей получили ранения. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что в результате ракетного удара пострадала школа и не менее семи многоэтажек. Он отметил, что спасатели проводили работы по ликвидации последствий.

Также российские кафиры готовятся к наступлению на Славянск. Для этого город Изюм в Харьковской области перебазировали большое количество русской армии. Оттуда кафиры планируют продолжать наступление на Юг, чтобы захватить Донбасс. От Изюма для кафиров открыты два пути наступления. Один – на Славянск, второй – на Барвенково. Именно для возобновления наступления на этих двух направлениях группировка врага проводит перегруппировку войск .

В то же время, такую тенденцию о наступлении на город нельзя назвать устойчивой . Ведь иногда из-за потерь подготовка наступления российских кафиров приостанавливается. Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны. По информации, боевые действия продолжаются, но успехи российских захватчиков, если они есть, нельзя назвать серьезным продвижением в сторону города.

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