Россияне снова запустили "Шахеды": где раздается тревога

В ночь на 1 июня российские захватчики в очередной раз запустили свои беспилотные летательные аппараты. Речь идет об ударных дронах-камикадзе типа "Шахед".

В Воздушных силах предупредили об опасности. Какие области атакует враг, где сейчас существует угроза ракетного удара – передает 24 Канал.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которые летели по Киеву