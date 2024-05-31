Россияне снова запустили "Шахеды": где раздается тревога
В ночь на 1 июня российские захватчики в очередной раз запустили свои беспилотные летательные аппараты. Речь идет об ударных дронах-камикадзе типа "Шахед".
В Воздушных силах предупредили об опасности. Какие области атакует враг, где сейчас существует угроза ракетного удара – передает 24 Канал.
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По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена для Винницкой, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей. По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена для Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей. Воздушные силы предостерегают о: Воздушные силы сообщают о БпЛА, которые движутся из акватории Черного моря в направлении Одесской области. "Шахэды" на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный или северо-западный. В то же время фиксируются дроны-камикадзе с Херсонщины, которые движутся курсом на Николаевщину. Воздушные силы сообщают о БпЛА в восточной части Николаевской области. "Шахеды" движутся в северо-западном направлении. БпЛА типа "Шахед" наблюдаются на Херсонщине, курс дронов – северо-западный.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена для Винницкой, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена для Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей.
Воздушные силы предостерегают о:
Воздушные силы сообщают о БпЛА, которые движутся из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
"Шахэды" на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный или северо-западный. В то же время фиксируются дроны-камикадзе с Херсонщины, которые движутся курсом на Николаевщину.
Воздушные силы сообщают о БпЛА в восточной части Николаевской области. "Шахеды" движутся в северо-западном направлении.
БпЛА типа "Шахед" наблюдаются на Херсонщине, курс дронов – северо-западный.