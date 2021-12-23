Россия собирает десантников на масштабные учения в оккупированном Крыму

Государство-агрессор проведет масштабные учения в оккупированном Крыму и Краснодарском крае. В них в общем примут участие более 1 200 российских десантников.

Кроме этого, привлекут и 250 единиц военной техники. Тренировочные мероприятия начинаются 23 декабря на военном полигоне "Опук".

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Что известно про учения в Крыму

В российском минобороны сообщили, что планируют отработать боевые стрельбы десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений. А также – подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Кроме этого, военные государства-агрессора будут тренировать разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотников.

В ведомстве также уточнили, что участники учений выполнят огневые задачи и поразят мишени на разных дальностях.

Также в рамках тренировок планируют отработать десантно-штурмовые действия на вертолетах Ми-35. Оккупанты будут учиться блокировать захваченные районы и обеспечивать быстрое наступление главных сил соединения.

Тренировки в Краснодарском крае

При этом, учения в Краснодарском крае стартуют в пятницу, 24 декабря. Там российские десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".

Учения ВСУ возле оккупированного Крыма

Накануне Вооруженные силы Украины провели военные учения нескольких противотанковых подразделений вблизи оккупированного Крыма. Они тренировались отражать попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, бойцы смогли за считанные минуты занять определенные позиции, развернуть артиллерийские установки и начать установку минных заграждений. Он подчеркнул, что было тяжело, но военные работали спокойно и уверенно.