Россияне собираются обстрелять оккупированные Пологи, потому что начали обвинять ВСУ

Российские военные хотят обстрелять оккупированные Пологи в Запорожье. Это стало ясно из того, что они предупреждают население о якобы обстрелах от Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные сообщили, что враг проводит провокации в городе Пологи Запорожской области.

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Противник заявил, что якобы ВСУ планируют обстрелять из артиллерии мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты объезжают кварталы населенного пункта и предупреждают об обстрелах со стороны ВСУ, которые якобы готовятся и будут проведены в ближайшее время,

– заявили украинские защитники.

Однако наши военные держат оборону на Запорожском направлении, и боевых действий, которые могут представлять угрозу жизни гражданскому населению, – не проводили и не проводят.

"Обвинение российскими оккупантами наших защитников проводится с целью дискредитации ВСУ и прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили", – добавили Силы обороны Запорожского края.

Кстати, потери оккупанта в войне в Украине превысили 16 100 человек. Также россияне потеряли 561 танк, 1 625 боевых бронированных машин, 115 самолетов и 125 вертолетов.

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