Потери российских окупантов на фронтах Донбасса постоянно увеличиваются, а в связи с этим нагрузка на полевые госпитали и все медицинские учреждения на захваченных Москвой территориях растет в геометрической прогрессии. При этом из-за нехватки медперсонала, койкомест и лекарств количество выживающих после ранений постоянно уменьшается.

Поэтому, по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, командующие захватническими войсками вынуждены заниматься перепрофилированием ряда медицинских учреждений в учреждения приема и оказания помощи оккупантам. Понятно, что все эти избранные поликлиники и больницы будут полностью отказываться от обслуживания местных жителей.

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Параллельно с этим захватчики решат проблему главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" с необходимостью финансировать "лишние" учреждения здравоохранения.

Выбрали места с хорошим расположением и возможностью сжигать тела

Как утверждают в украинских спецслужбах, российское военное руководство вмешалось в планы "администрации" квазиреспублик на закрытие больниц во многих городах и несколько изменило перечень заведений, которые Пушилин и Пасечник вместе с их подчиненными собирались ликвидировать.

Например, в так называемом минздраве из-за неспособности профинансировать работу хотели закрыть поликлинику и травматологию поселка шахты. №18 в Снежном , однако теперь в этом здании обустроят военный госпиталь.

, однако теперь в этом здании обустроят военный госпиталь. То же касается городской больницы №2 в Горловке , поликлиники в Шахтерске , центра первичной медико-санитарной помощи Попасной , поликлиники в Перевальске и многих других учреждений.

, поликлиники в , центра первичной медико-санитарной помощи , поликлиники в и многих других учреждений. Понятно, что коллаборанты на предложение, от которого нельзя отказываться, отреагировали очень радостно. Ведь если раньше их решение о закрытии больниц могло бы вызвать у людей направленную на них волну недовольства, то отныне всех возмущенных можно будет с легкостью посылать жаловаться в минобороны России.

Мол, поступил приказ сверху делать все для победы, так что местная "власть" здесь ни при чем вообще. К тому же, каждого, кто будет высказываться против ликвидации медучреждений, можно обвинять в "измене родине".

Работникам больниц, подлежащих закрытию и перепрофилированию, планируют предложить остаться на работе. Однако это касается только хирургов, анестезиологов и травматологов. Все другие могут перевести на работу медсестер и санитарок, несмотря на образование и опыт работы в других отраслях медицины. Ведь в госпиталях нужны только те, кто сможет заштопывать дыры и отрезать конечности, а не кардиологи и терапевты.

Тем, кто останется без работы, для проформы предложат перейти на аналогичные должности в других больницах, однако реально трудоустроиться туда почти никто не сможет – за неимением финансирования вакансии в сфере здравоохранения на оккупированных территориях нет.

Сам выбор заведений, которые превратятся из поликлиник и больниц в госпитали, обусловлен в первую очередь их местоположением. Ведь оккупантам нужны исключительно помещения, расположенные вблизи трасс и железной дороги.

В некоторых случаях немалую роль сыграло наличие недалеко от заведений медицины леса – чтобы устанавливать возле госпиталей мобильные крематории и уничтожать тела захватчиков подальше от человеческих глаз.

Костяк штата новых военных госпиталей на оккупированном Донбассе будет состоять, согласно планам Кремля, из привезенных из России специалистов. Для этого уже ведется набор работников в Казани и Нижнем Новгороде.

Проблемы гражданских никого не волнуют

Совершенно понятно, что закрытие многих больниц, где раньше оказывали помощь местным жителям, сильно отразится на доступе людей к медицинским услугам. Однако ни местных "владельцев жизни", ни российских окупантов подобное отнюдь не волнует.

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По мнению кремлевских кураторов так называемых "ДНР" и "ЛНР", пожилые люди, из которых состоит основная клиентура поликлиник, только мешают. На них ведь приходится тратить бюджетные средства для оплаты пенсий. К тому же, для существования местных жителей россиянам приходится содержать целые штаты социальных работников, которых можно с легкостью мобилизовать или вообще отправить на рынок поиска труда. Или заставить за копейки ухаживать за ранеными оккупантами.

Российское командование так или иначе заинтересовано в том, чтобы "трехсотые" захватчики быстрее восстанавливались и могли возвращаться на фронт. Поскольку недостаток личного состава ощущается во всех без исключения подразделениях российского оккупационного контингента.