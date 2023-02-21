Через це, за даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, командувачі загарбницьких військ вимушені займатися перепрофілюванням низки медичних установ на заклади прийому та надання допомоги окупантам. Зрозуміло, що всі ці обрані полікліники та лікарні повністю відмовлятимуться від обслуговування місцевих жителів.

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Паралельно з цим загарбники вирішать проблему ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР" із необхідністю фінансувати "зайві" заклади охорони здоров'я.

Обрали місця з гарним розташуванням та можливістю спалювати тіла

Як стверджують в українських спецслужбах, російське військове керівництво втрутилося у плани "адміністрації" квазіреспублік на закриття лікарень у багатьох містах, та дещо змінило перелік закладів, які Пушилін та Пасічник разом із їх підлеглими збиралися ліквідувати.

Наприклад, у так званому "МОЗ" через нездатність профінансувати роботу хотіли закрити поліклініку та травматологію селища шахти №18 у Сніжному , однак тепер у цій будівлі облаштують військовий шпиталь.

, однак тепер у цій будівлі облаштують військовий шпиталь. Те ж саме стосується міської лікарні №2 у Горлівці , полікліники у Шахтарську , центру первинної медико-санітарної допомоги у Попасній , поліклініки у Перевальську та багатьох інших установ.

, полікліники у , центру первинної медико-санітарної допомоги у , поліклініки у та багатьох інших установ. Зрозуміло, що колаборанти на пропозицію, від якої не можна відмовлятися, відреагували вкрай радісно. Бо якщо раніше їх рішення про закриття лікарень могло б викликати у людей направлену на них хвилю невдоволення, то відтепер всіх обурених можна буде з легкістю посилати скаржитися у міноборони Росії.

Мовляв, надійшов наказ згори робити все для перемоги, то ж місцева "влада" тут ні до чого взагалі. До того ж кожного, хто висловлюватиметься проти ліквідації медзакладів, можна звинувачувати у "зраді батьківщини".

Працівникам лікарень, які підлягають закриттю та перепрофілюванню, планують запропонувати залишитися на роботі. Однак стосується це лише хірургів, анестезіологів та травматологів. Всіх інших можуть перевести на роботу медсестер та санітарок, не зважаючи на освіту та досвід роботи в інших галузях медицини. Адже у шпиталях потрібні лише ті, хто зможе заштопувати дірки та відрізати кінцівки, а не кардіологи та терапевти.

Тим, хто залишиться без роботи, для проформи запропонують перейти на аналогічні посади в інших лікарнях, однак реально працевлаштуватися туди майже ніхто не зможе – через брак фінансування вакансії у сфері охорони здоров'я на окупованих територіях немає.

Сам вибір закладів, які перетворяться з поліклінік та лікарень на шпиталі, обумовлений у першу чергу їх місцем розташування. Адже окупантам потрібні виключно ті приміщення, що розташовані поблизу трас та залізниці.

У деяких випадках неабияку роль зіграла наявність неподалік закладів медицини лісу – аби встановлювати біля госпіталів мобільні крематорії та знищувати тіла загарбників подалі від людських очей.

Кістяк штату новостворених військових шпиталів на окупованому Донбасі складатиметься, згідно з планами Кремля, з привезених з Росії фахівців. Для цього вже триває набір працівників у Казані та Нижньому Новгороді.

Проблеми цивільних нікого не хвилюють

Цілком зрозуміло, що закриття багатьох лікарень, де раніше надавали допомогу місцевим жителям, неабияк відобразиться на доступі людей до медичних послуг. Однак ані місцевих "власників життя", ані російських окупантів подібне аж ніяк не хвилює.

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На думку кремлівських кураторів так званих "ДНР" та "ЛНР", літні люди, з яких складається основна клієнтура поліклінік, лише заважають. Адже на них доводиться витрачати бюджетні кошти для оплати пенсій. До того ж для існування місцевих мешканців росіянам доводиться утримувати цілі штати соціальних працівників, яких можна з легкістю мобілізувати чи взагалі відправити на ринок пошуку праці. Або змусити за копійки доглядати за пораненими окупантами.

Російське командування так чи інакше зацікавлене у тому, щоб "трьохсоті" загарбники швидше відновлювалися та могли повертатися на фронт. Оскільки нестача особового складу відчувається у всіх без виключення підрозділах російського окупаційного контингенту.