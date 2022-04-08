Россияне собираются запретить деятельность ОБСЕ на оккупированных территориях
8 апреля 2022 , 14:12Читати новину українською
Россияне хотят запретить деятельность ОБСЕ на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Они обвиняют организацию в "противоправных действиях".
Оккупанты заявляют о задержании сотрудника ОБСЕ
Российские СМИ со ссылкой на приспешников Кремля на оккупированных территориях ОРДЛО информируют о задержании сотрудника ОБСЕ.
Кстати Россия – нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, – заявление Украины в ОБСЕ
Ставленники Путина обвиняют сотрудников миссии ОБСЕ в "противоправных действиях".
В результате, оккупанты хотят прекратить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРДЛО.
- Отметим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине создана в марте 2014 года по приглашению правительства Украины.
- Цель миссии – сбор информации о ситуации с безопасностью по всей Украине.
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