Россияне сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной, в планах – наступление на Северодонецк

Российские военные хотят захватить Рубежное и Попасную, а затем перейти к наступлению на Северодонецк. Вооруженные Силы Украины непоколебимо удерживают позиции.

О ситуации в Луганской области рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что планы оккупантов – невыполнимы.

Ранее ВСУ отбили 6 атак врага в зоне ООС: оккупанты понесли существенные потери

Наши защитники не позволяют врагу продвинуться

Рубежное и Попасная под украинским флагом. Россияне уже месяц пытаются прорваться в этих городах, но только несут потери. Наши защитники не дают врагу продвинуться,

– сказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что 2 апреля на линии фронта в Луганской и Донецкой областях украинские военные отбили 6 атак россиян, уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Россияне "борются" с гражданским населением

Россияне продолжают без остановки обстреливать жилые кварталы городов. Так одна из многоэтажек в Северодонецке, трижды в неделю пострадала от вражеских снарядов.

Каждый раз бойцы ГСЧС тушили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что на данный момент собственного дома у этих людей уже практически нет,

– добавил Гайдай.

За 2 апреля больше всего разрушений потерпели именно Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. В Северодонецке произошли пожары в 6 многоэтажках и магазине, в Рубежном – в 5 домах, в Лисичанске – в 2.

Из-за обстрелов в Луганской области – пожары / Видео Сергея Гайдая

В Луганской ОВА напоминают местным жителям – из региона пока проводят эвакуацию.