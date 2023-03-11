Оккупанты строят оборонные линии в тылу за миллиарды: в ISW назвали причину и ошибки россиян

Оккупанты продолжают создавать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта. Также это происходит в районах России, где, вероятно, никогда не будет боевых действий.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Сейчас укрепления захватчиков не имеют значения для российских операций в Украине.

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Россияне создают оборонные линии за миллиарды

Недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы этого региона с Украиной. Он утверждал, что "вторая армия мира" должна выделить войска для обороны этой системы укреплений в случае так называемого "украинского нападения" на Белгородскую область.

Российские войска значительно неправильно распределили бы силы, которые были бы лучше пригодны для поддержки активных наступательных операций в других местах Украины, укомплектовав эти укрепления,

– отметили аналитики.

Гладков также утверждал, что российские официальные лица потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство оборонительной линии, что, вероятно, является пустой тратой средств на фоне вопросов о возможности России финансировать свои военные усилия в Украине.

По информации Генштаба ВСУ, захватчики также продолжают строительство укреплений вдоль границы Курской области с Украиной – еще одного района, где, по всей вероятности, никогда не будет боевых действий.

Кроме этого, оккупанты строят линию обороны в Крыму. И, может быть, этот приказ отдал российский диктатор Владимир Путин.

"Эти укрепления расположены далеко от нынешней линии фронта на юге Украины, и любой российский личный состав и оборудование, размещенные на этих линиях, также лучше подходят в других местах Украины", – отметили в ISW.

По мнению аналитиков, российские чиновники в Курской и Белгородской областях, возможно, строят оборонные укрепления в поддержку информационных операций, имеющих цель показать Украину как угрозу для России и представить войну как экзистенциальную.

Продолжение российских укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские силы не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на Юге Украины в долгосрочной перспективе.

– подчеркнули аналитики.

Оборонную линию в Крыму "строят по плану"

ISW пока не заметила российские силы, развернутые ни на одной из этих оборонных линий, поэтому укрепления сейчас не имеют значения для вражеских операций в Украине.

Недавно коллаборант и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что Кремль перешел к оборудованию оборонных линий во временно оккупированном Крыму. Он не раскрыл подробности подготовки полуострова к обороне, но заверил, что все решения диктатора Путина будут выполнены.

Интересно, что для успокоения россиян Аксенов решил заверить, что верит в то, что эти оборонные линии не понадобятся и после войны "станут туристическим объектом".