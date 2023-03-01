Россияне устанавливают противотанковые заграждения в Белгородской области: главное из Генштаба

Российские захватчики продолжают сосредоточивать силы на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Кроме того, на оккупированных землях враги делают невыносимой жизнь украинцев.

Оккупанты в течение суток трижды ракетами ударили по гражданским объектам в Харьковской области. Враги ранили мирных жителей.

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Что известно о действиях врага в Украине

В Генштабе ВСУ рассказали, что враги нанесли 16 авиационных ударов по Украине, в частности – привлекли два дрона "Шахид-136". К счастью, беспилотники сбили наши военные.

Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины,

– заявили наши бойцы.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета – осени 2022 года. Кремль ведь блокирует возможность всем местным фермерам продавать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Более того, так называемая "оккупационная власть" неофициально запретила всем местным пекарням принимать зерно от местных фермеров.

"Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Оккупанты строят оборону на Белгородщине: какая ситуация на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Наши бойцы не обнаружили наступательных группировок врага.

Оккупанты дальше обстреливали мирные населенные пункты Украины, применяли дрон с боевой нагрузкой возле Бударок Харьковской области.

В приграничных районах Белгородской области, в населенных пунктах Горьковский, Новостроевка Вторая, противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения,

– заявили в Генштабе.

Что касается ситуации на других направлениях, то оккупанты также продолжают обстрелы и наступление. В частности:

на Купянском и Лиманском направлениях – вели наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Федоровки Донецкой области, однако успеха не имели. Из артиллерии атаковали районы населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеровка, Песчаное Харьковской области, Стельмаховки, Червонопоповки и Невского в Луганской области, Терн и Котляровки Донецкой области;

направлениях – вели наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Федоровки Донецкой области, однако успеха не имели. Из артиллерии атаковали районы населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеровка, Песчаное Харьковской области, Стельмаховки, Червонопоповки и Невского в Луганской области, Терн и Котляровки Донецкой области; на Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм Бахмута. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Враги обстреляли Васюковку, Железнянское, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевку, Курдюмовку, Майорское и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм Бахмута. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Враги обстреляли Васюковку, Железнянское, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевку, Курдюмовку, Майорское и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском и Шахтерском направлениях – враг тщетно наступал в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы Веселого, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Победы, Угледара, Нескучного Донецкой области;

направлениях – враг тщетно наступал в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы Веселого, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Победы, Угледара, Нескучного Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях – враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Из артиллерии атаковал районы 40 районов населённых пунктов. Среди них – Ильинка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйпилское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и Херсон.

Кроме того, россияне в Энергодаре Запорожской области вместе с коллаборантами проводят пропагандистские мероприятия, где показывают фейковые "преимущества" прихода так называемой "российской власти" в регион и обосновывают ее "легитимность".

В Мангушском районе Донбасса враги на оккупированных землях продолжают давить на мирное население. В частности, им ограничивают подачу света. Это произошло потому, что оккупанты уничтожили электросопротивление и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.

ВСУ мощно отработали по врагу

В Генштабе ВСУ рассказали, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того: