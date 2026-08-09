Об этом сообщил представитель группировки "Объединенные силы" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, в последние дни общая активность противника в зоне ответственности несколько снизилась. Это лишь кратковременное явление после высокой интенсивности в течение недели.

Особенно тяжелая ситуация сохраняется на Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются вести наступление непосредственно на город Лиман и закрепиться там.

В то же время на Южно-Слобожанском направлении противник пытается найти бреши на границе и создать зоны контроля.

В случае с Южно-Слобожанским направлением – это попытка вклиниться и найти какие-то бреши непосредственно на украинской границе, чтобы создать там небольшие, но все же зоны контроля,

– заявил Трегубов.

Пресс-секретарь отметил, что Силам обороны удается предотвращать большинство попыток врага, однако за последние несколько недель в непосредственной приграничной зоне появилось несколько новых небольших зон под контролем россиян.

Враг пытается проникать небольшими группами при поддержке дронов, а в целом за последние сутки на фронте зафиксировали 231 боевое столкновение.

Ранее сообщалось, что ситуация на Лиманском направлении довольно сложная для врага. Вооруженные Силы превосходят россиян по ряду направлений, к тому же оккупанты значительно хуже развили сферу НРК, имеют меньшую номенклатуру.

Помимо дронной составляющей, еще одним фактором являются эффективные инженерные заграждения. А третья составляющая – на этом направлении нет проблем с личным составом. Ведь на относительно нешироком участке высокая плотность украинских защитников.

Примерно два-три года назад Украина едва отбивалась от количественного и качественного превосходства россиян, а сейчас ситуация кардинально изменилась в нашу пользу.