Про це розповів речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, останніми днями загальна активність ворога у зоні відповідальності дещо знизилася. Це лише короткостроковий момент після високої інтенсивності протягом тижня.

Особливо важкою ситуація залишається на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються вести наступ безпосередньо на місто Лиман та закріпитися там.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку противник намагається знайти щілини на кордоні та утворити зони контролю.

У випадку Південно-Слобожанського – це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоби створити там невеликі, але все ж таки зони контролю,

– заявив Трегубов.

Речник зазначив, що Силам оборони вдається запобігати більшості спроб ворога, однак за останні кілька тижнів у безпосередньому прикордонні з'явилося кілька нових невеликих зон під контролем росіян.

Ворог намагається просочуватися малими групами за підтримки дронів, а загалом минулої доби на фронті зафіксували 231 бойове зіткнення.

Раніше повідомлялось, що ситуація на Лиманському напрямку досить непроста для ворога. Збройні Сили переважають росіян за низкою напрямків, до того ж окупанти значно гірше розвинули сферу НРК, мають меншу номенклатуру.

Окрім дронової компоненти, ще одним фактором є ефективні інженерні загородження. А третя компонента – на цьому напрямку немає проблем з особовим складом. Адже на відносно неширокій ділянці висока насиченість українських захисників.

Приблизно два-три роки тому Україна ледь відмахувались від кількісної та якісної переваги росіян, а зараз ситуація кардинально змінилася на нашу користь.