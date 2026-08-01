Про це 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, додавши, що ворогу досить важко на цій ділянці фронту. Причина полягає у трьох компонентах, перший з яких ефективна дронова складова.

У чому ЗСУ переважають росіян на Лиманському напрямку

Окрім дронової компоненти, ще одним фактором є ефективні інженерні загородження. А третя компонента — на цьому напрямку немає проблем з особовим складом. Адже на відносно неширокій ділянці висока насиченість українських захисників.

"Відповідно там ворогу і не має бути солодко. Незважаючи на те, що інтенсивність противник наростив більшу, ніж у всій нашій зоні відповідальності разом узятій, тобто від Сум до Лиманського напрямку. Цей напрямок більший, ніж уся Харківщина й належить до зони відповідальності Третього армійського корпусу", – зауважив речник Угруповання об'єднаних сил.

Ситуація на Лиманського напрямку: дивіться на карті

На чому ворог робить акцент

Сьогодні важка техніка трапляється доволі рідко. Інженерну ще можна побачити, але якщо десь одна ББМ з’являється для вогневої підтримки – це скоріш виключення. До того ж їх можна побачити ближче до російського кордону.

Загалом це майже завжди піші штурми, тихі інфільтраційні дії, використання квадроциклів, мотоциклів. Інколи росіяни намагаються використовувати НРК. Також активно використовують дронову компоненту, хоча тут вони відстають від України у кількості, якості та роботі операторів.

У Росії є така проблема, коли вони намагалися щось зробити, але розікрали гроші. Номенклатура будь-яких безпілотників у них зараз трішки менша, а якість підготовки особового складу просіла,

– додав Віктор Трегубов.

Приблизно два-три роки тому Україна ледь відмахувались від кількісної та якісної переваги росіян, а зараз ситуація кардинально змінилася на нашу користь.

Трегубов про бої на Лиманському напрямку: дивіться відео