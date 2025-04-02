Россия расширяет плацдарм у Лимана, где имеет 10-кратное преимущество: какие планы у врага

Российские войска расширяют свой плацдарм на северо-восток от Лимана. Эксперты проанализировали, что задумал противник на этом участке фронта.

Так, видеоматериалы и геолокационные кадры за 28 марта и 1 апреля свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Новолюбовки (на северо-восток от Лимана) и, вероятно, захватили саму Новолюбовку. Кроме того, оккупанты продвинулись на юго-восток от Нового (на запад от Новолюбовки), и вышли на южные окраины Катериновки (на северо-запад от Новолюбовки), передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Как оккупанты хотят использовать плацдарм возле Лимана

Захватчики форсировали реку Жеребец и перешли на западный (правый) берег в начале января 2025 года, после чего в течение последних трех месяцев постепенно расширяли свой плацдарм. Сейчас врагу удалось создать относительно стабильный плацдарм, с которого он может начать дальнейшие наступательные операции. Оккупанты используют значительное численное преимущество, чтобы продвигаться в этом районе. В некоторых районах соотношение численности россйских и украинских войск достигает 10 к 1.

Расширенный плацдарм на северо-востоку от Лимана российские войска могут использовать для захвата Боровой или Лимана в ближайшие месяцы.

Так, недавно они, похоже, сместили фокус на продвижение на северо-запад от Ивановки в направлении Нового и Катериновки в направлении Боровой. Российский военный блогер 1 апреля заявил, что захватчики пытаются соединить свой плацдарм возле Новолюбовки с меньшим плацдармом на западном берегу возле Макеевки (примерно в восьми километрах). Российские войска, возможно, пытаются объединить эти плацдармы, чтобы создать устойчивый выступ, который будет поддерживать атаки на юго-восток от Боровой.

Оккупанты также могут попытаться использовать расширение плацдарма на западном берегу реки Жеребец возле Ивановки для поддержки будущих операций по захвату Лимана. Они могут попытаться продвинуться в направлении Карловки из Нового и в направлении Дробышево из Колодязов, чтобы создать оборонительные позиции вдоль линии Карловка – Шандриголово – Дробышево (на восточном берегу реки Нитриус). Такие действия позволили бы им атаковать украинские позиции в Лимане с северо-востока.

Российские войска также могут одновременно активизировать наступательные действия вблизи Торского (к востоку от Лимана), чтобы надавить на Лиман с востока.

Дальнейшее продвижение россиян в направлении Боровой и Лимана является частью длительных усилий по вытеснению украинских войск с восточного берега реки Оскол, продвижения дальше на запад Харьковской области и создание условий для атаки на украинский оборонительный рубеж в Донецкой области с севера.

Российские войска также могут использовать свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить последний один процент Луганской области, который остается под контролем Украины.

Кремль, вероятно, использует повторный захват Луганской области для укрепления своих позиций во время текущих переговоров о прекращении огня и будущих мирных переговоров. Кроме того, Москва может представить захват Луганской области как значительную победу для внутренней аудитории и оправдать многолетние огромные потери личного состава в Украине.