Так, відеоматеріали та геолокаційні кадри за 28 березня і 1 квітня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки (на північний схід від Лимана) і, ймовірно, захопили саму Новолюбівку. Крім того, окупанти просунулися на південний схід від Нового (на захід від Новолюбівки), і вийшли на південні околиці Катеринівки (на північний захід від Новолюбівки), передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Як окупанти хочуть використати плацдарм біля Лимана

Загарбники форсували річку Жеребець і перейшли на західний (правий) берег на початку січня 2025 року, після чого протягом останніх трьох місяців поступово розширювали свій плацдарм. Наразі ворогові вдалося створити відносно стабільний плацдарм, з якого він може розпочати подальші наступальні операції. Окупанти використовують значну чисельну перевагу, щоб просуватися в цьому районі. У деяких районах співвідношення чисельності російських і українських військ сягає 10 до 1.

Розширений плацдарм на північний схід від Лимана російські війська можуть використати для захоплення Борової або Лимана в найближчі місяці.

Так, нещодавно вони, схоже, змістили фокус на просування на північний захід від Іванівки в напрямку Нового і Катеринівки в напрямку Борової. Російський військовий блогер 1 квітня заявив, що загарбники намагаються з'єднати свій плацдарм біля Новолюбівки з меншим плацдармом на західному березі біля Макіївки (приблизно за вісім кілометрів). Російські війська, можливо, намагаються об'єднати ці плацдарми, щоб створити стійкий виступ, який підтримуватиме атаки на південний схід від Борової.

Окупанти також можуть спробувати використати розширення плацдарму на західному березі річки Жеребець біля Іванівки для підтримки майбутніх операцій із захоплення Лимана. Вони можуть спробувати просунутися в напрямку Карлівки з Нового і в напрямку Дробишевого з Колодязів, щоб створити оборонні позиції вздовж лінії Карлівка – Шандриголове – Дробишеве (на східному березі річки Нітріус). Такі дії дозволили б їм атакувати українські позиції в Лимані з північного сходу.

Російські війська також можуть одночасно активізувати наступальні дії поблизу Торського (на схід від Лимана), щоб натиснути на Лиман зі сходу.

Подальше просування росіян у напрямку Борової та Лимана є частиною довготривалих зусиль із витіснення українських військ зі східного берега річки Оскіл, просування далі на захід Харківської області та створення умов для атаки на український оборонний рубіж у Донецькій області з півночі.

Російські війська також можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лимана, щоб захопити останній один відсоток Луганської області, який залишається під контролем України.

Кремль, ймовірно, використає повторне захоплення Луганської області для зміцнення своїх позицій під час поточних переговорів про припинення вогню та майбутніх мирних переговорів. Крім того, Москва може представити захоплення Луганської області як значну перемогу для внутрішньої аудиторії та виправдати багаторічні величезні втрати особового складу в Україні.