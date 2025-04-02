Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Deep State оновили карту бойових дій

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 2 квітня.

За їхніми даними, російські війська просунулися біля села Срібне, що в Покровському районі Донецької області.

Російські окупанти просунулися на Донеччині: дивіться на карті

Нагадаємо, на Покровському напрямку від початку доби 1 квітня російські війська 45 разів атакували у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень.

Раніше військові також повідомляли, що у період з 24 по 30 березня, на південно-донецькому напрямку зросла кількість штурмових дій противника. Зазначається, що дощова погода стала на заваді в застосуванні українськими військовими розвідувальних і ударних БпЛА.