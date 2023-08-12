Об этом 24 Каналу рассказал руководитель штаба "РДК" Александр "Фортуна". Россияне до сих пор не хотят осознавать, что являются прямыми соратниками агрессора Владимира Путина.

Смотрите также Детали будут в некрологах, - ГУР о спецподразделении "Шаман" и охоте на российских офицеров

Едут из-за денег

По словам руководителя штаба "РДК", 95% россиян едут на войну в Украину из-за денег. Это их вопрос заработка и ничего больше. Остаточная часть – своеобразные "военные романтики" типа Гиркина-Стрелкова и те, кто просто "плывет по течению".

"Им сказали: надо ехать. Они и поехали, потому что "что могут сделать". На данном историческом этапе мы сделать ничего не можем. В России не запрещен интернет – кто-либо может найти любую информацию, подтверждение слов или теории, но люди не хотят этого делать. Не хотят осознавать то, что они являются соратниками агрессора", – отметил Александр "Фортуна".

Россияне до сих пор думают, что война где-то далеко и их не тронет. Более того – родственники потенциальных призывников и рады отправить своих на войну. Ибо в случае их смерти получат "три рубля" российских выплат. Такая тенденция прослеживается в Якутии и в дальних восточных регионах России.

Александр "Фортуна" о мобилизационном ресурсе России: смотреть видео

Задание Украины

Поэтому у россиян есть свой меркантильный интерес в этой войне. Не отступится от нее и сам диктатор Владимир Путин. Он делает все, чтобы умерло еще больше россиян. Речь идет о повышении призывного возраста от 18 до 30 лет. Заставить "открыть глаза" оккупантов может одно событие.

Колебания в России начнутся с возвращением Украиной Крыма. Поскольку на внутреннем рынке эту историю "продать" будет невозможно никакими способами,

– добавил руководитель штаба "РДК".

Поэтому Украина должна окончательно уничтожать врага, заканчивать войну на своих условиях и возвращать временно оккупированные земли.

События в России: последнее