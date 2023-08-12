Про це 24 Каналу розповів керівник штабу "РДК" Олександр "Фортуна". Росіяни досі не хочуть усвідомлювати, що є прямими посіпаками агресора Владіміра Путіна.
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Їдуть через гроші
За словами керівника штабу "РДК" 95% росіян їдуть на війну в Україну через гроші. Це їхнє питання заробітку і нічого більше. Залишкова частина – своєрідні "воєнні романтики" типу Гіркіна-Стрєлкова та ті, хто просто "пливе за течією".
"Їм сказали: треба їхати. Вони й поїхали, бо "що можуть зробити". На даному історичному етапі ми зробити нічого не можемо. В Росії не заборонений інтернет – будь-хто може знайти будь-яку інформацію, підтвердження слів чи теорії, але люди не хочуть цього робити. Не хочуть усвідомлювати те, що вони є посіпаками агресора", – відзначив Олександр "Фортуна".
Росіяни досі думають, що війна десь далеко і їх не зачепить. Ба більше – родичі потенційних призовників і раді відправити своїх на війну. Бо у разі їхньої смерті отримають "три рублі" російських виплат. Зокрема, така тенденція прослідковується в Якутії та у дальніх східних регіонах Росії.
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Завдання України
Тож, росіяни мають свій меркантильний інтерес у цій війні. Не відступиться від неї і сам диктатор Владімір Путін. Він робить все, аби померло ще більше росіян. Мовиться про підвищення призовного віку від 18 до 30 років. Змусити "розплющити очі" окупантів може одна подія.
Коливання у Росії почнуться з поверненням Україною Криму. Оскільки на внутрішньому ринку цю історію "продати" буде неможливо жодними способами,
– додав керівник штабу "РДК".
Тому наразі Україна має остаточно знищувати ворога, закінчувати війну на своїх умовах і повертати тимчасово окуповані землі.
Події в Росії: останнє
- Війна не десь далеко, а вже на порозі. У Росії знову неспокійно через візит невідомих дронів. По ним змушена була відпрацьовувати славнозвісна російська ППО, чим не на жарт перелякала місцевих. Вони ж першими і "відзвітували" в мережі про наслідки атаки.
- В Одинцово ніч теж виявилася неспокійною. Там начебто сталася потужна пожежа на одному складі. А місцеві мешканці стверджують, що навіть чули вибухи.
- Тим часом Владімір Путін активно готується до майбутніх виборів і хоче ще більше посилити контроль над інформаційним простором. Він планує націоналізувати один інтернет-гігант, власник якого у санкційних списках за поширення пропаганди.