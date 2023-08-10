Україна заявляє, що з початку війни 15 російських генералів були вбиті. Тим часом у Москві підтверджують загибель лише шести, які переважно гинули біля лінії фронту. В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов прокоментував статтю The Times про спецпідрозділ "Шаман", який полює на російських офіцерів.

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Або мотузка, або полон

Подробиці дізнаємося, читаючи некрологи тих самих російських генералів, – так відреагував Андрій Юсов на статтю у The Times.

Він заявив, що спецпідрозділи ГУР, зокрема "Шаман", працюють ефективно не лише на лінії фронту, але й поза нею – і це не новина. Це дуже добре знають самі росіяни. Вони розуміють, що на них чекає неминуча відплата. Їх можуть знайти всюди, де б вони не перебували.

Юсов підтвердив, що після початку війни зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів. І, ймовірно, частина з них може бути пов'язана з острахами бути "знайденими" українськими месниками.

Втім, каже розвідник, у російських військовослужбовців різних рангів – від рядового до офіцера – є вибір: вони можуть відмовитися бруднити руки в крові і здатися в полон, скориставшись програмою "Хочу жити". Українська сторона зі свого боку обіцяє дотримання Женевських конвенцій та не афішування самого факту потрапляння у полон.

Здатися у полон – один із найліпших шляхів порятунку для російських офіцерів, наголосив Юсов.

Рейд на окуповану Херсонщину

7 серпня пресслужба ГУР у телеграмі опублікувала фото та повідомлення. У ньому йшлося, що бійці батальйону "Шаман" проводять успішні операції на Лівобережній Херсонщині. Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення".

Андрій Юсов відмовився коментувати цей "похід" на окуповану територію Херсонщини, зазначивши, що там наразі тривають надзвичайно запеклі бої, проводяться, як оборонні, так і наступальні дії. Водночас розвідник запевнив, що робота на окупованому Півдні ведеться, і втрати ворога там великі.

Кого беруть у "Шаман"

Представник ГУР розповів, що у складі спецпідрозділів, зокрема "Шаману", можуть опинитися люди, які до війни майже не мали військової освіти. Вони навчалися усьому необхідному вже за період війни.

Юсов наголосив, що у спецпідрозділи беруть людей високої мотивації, людей, готових захищати Україну та вчитися.

Результати роботи спецпідрозділів можна було побачити під час АТО, вже після повномасштабного вторгнення – під час звільнення Київщини, Харківщини, острова Зміїний тощо.

Полювання на офіцерів

Стаття The Times, про яку згадувалося, вийшла 8 серпня. У ній розповідається, що спецпідрозділ "Шаман" – це елітна бойова одиниця, яка підпорядковується ГУР. Вже більше як рік його бійці здійснюють атаки на об'єкти інфраструктури в тилу ворога.

Однак тепер вони розповіли про нове завдання – вбивство вищих російських офіцерів. Члени "Шаману" заявили, що за останні пів року вони провели вже 10 таких успішних операцій.

Зазначається, що бійці "Шаману" можуть стояти за смертю полковника Владіміра Кузнєцова, який командував 1009-м мотострілецьким полком, та підполковника служби безпеки ФСБ Андрєя Скуратова.

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