Россияне в спешке создают новые бригады и собирают все, что есть, – пресс-секретарь InformNapalm

Важно понимать, что российские войска не выходили, а отступали c Киевщины, Черниговщины или Сумщины. Это большая разница, потому что они провалили свои задачи.

Об этом заявил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала. Оккупанты не вышли боеспособными частями, а пришли на переформатирование.

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По словам Макарука, это процесс обновления бригад и других военных соединений путем заполнения их новой техникой и личным составом.

Грубо говоря, это создание новых бригад поспешным методом,

– отметил представитель InformNapalm.

Именно поэтому в районе Курска россияне согнали большое количество техники, которая была на хранении. О ее качестве и боеспособности говорить пока сложно. Все будет видно со временем.

Однако если до полномасштабного вторжения в Украину Россия проводила учения для своих солдат, поддерживала их боеспособность и для этого было время, то сейчас оккупанты спешно собирают все, что только можно, чтобы продолжать войну.

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