Про це заявив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу. Окупанти не вийшли боєздатними частинами, а прийшли на переформатування.

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За словами Макарука, це процес відновлення бригад та інших військових з'єднань шляхом заповнення їх новою технікою та особовим складом.

Грубо кажучи, це створення нових бригад поспішним методом,

– зазначив речник InformNapalm.

Саме тому у районі Курська росіяни зігнали велику кількість техніки, яка була на зберіганні. Про її якість та боєздатність говорити поки важко. Усе буде видно з часом.

Однак якщо до повномасштабного вторгнення в Україну Росія проводила навчання для своїх солдатів, підтримувала їхню боєздатність і для цього був час, то зараз окупанти поспіхом збирають усе, що тільки можна, аби продовжувати війну.

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