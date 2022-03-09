Россияне спи*дили все, даже атомную бомбу, – Лойко сказал, что произошло с "второй армией мира"

Россияне стали фашистами, в то же время они показали, как бедна их армия. Другого от этой нации можно было не ожидать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российско-американский журналист и писатель Сергей Лойко. Он отметил, что российская нация не смогла толком создать свой холодильник или ни одного нормального автомобиля.

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"Вообще ничего не смогли создать. Нация, спи*дившая атомную бомбу, которая не смогла сделать даже что-то близкое к Coca-Cola, нормальный велосипед. Как она может создать нормальную армию?", – отметил Сергей Лойко.

Российская армия – это говно, – Лойко

Журналист сказал, что есть один из главных уроков этой войны для Запада, особенно для американцев и НАТО: "Русская армия – это не армия, а говно".

Россия готова заваливать своего противника горой трупов, чтобы победить. Но не победит никогда, потому что почти весь мир с Украиной.

Сейчас этот несчастный (оккупант – 24 канал) в берцах, на которые если выйдет и пописает, то промокнет на неделю. В таком они снаряжении. Как в этом можно воевать? Им голодно и холодно, они "пачками" сдаются в плен. Нет никакой мотивации", – сказал Сергей Лойко.

Лойко о российской армии: смотрите видео

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