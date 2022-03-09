Про це в ефірі 24 каналу розповів російсько-американський журналіст та письменник Сергій Лойко. Він зауважив, що російська нація не змогла до ладу створити свій холодильник або нормальний автомобіль.

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"Взагалі нічого не змогли створити. Нація, яка спи*дила атомну бомбу, яка не змогла зробити навіть щось близьке до Coca-Cola, нормальний велосипед. Як вона може зробити нормальну армію?" – зазначив Сергій Лойко.

Російська армія – це гівно, – Лойко

Журналіст сказав, що є один із головних уроків цієї війни для Заходу, особливо для американців та НАТО: "Російська армія – це не армія, а гівно".

Росія готова завалювати свого противника горою трупів, щоб перемогти. Але не переможе ніколи, тому що майже весь світ з Україною.

"Зараз цей нещасний (окупант – 24 канал) в берцях, на які якщо вийде і попісяє, то промокне на тиждень. У такому вони спорядженні. Як у цьому можна воювати? Їм голодно та холодно, вони "пачками" здаються у полон. Не мають жодної мотивації", – сказав Сергій Лойко.

Лойко про російську армію: дивіться відео



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