Коллаборанты, которые пошли на войну с Украиной добровольно или были мобилизованы россиянами, массово выражают возмущение отношением к ним со стороны командования. Кроме того, на фоне проблем с финансированием представители "народной милиции" стали конфликтовать между собой.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах высшее командование 1 и 2 армейских корпусов, где и формально служат жители Донбасса, продолжает откровенно издеваться над собственным личным составом. Руководство коллаборационных войск присваивает львиную часть денег, которые россия выделяет на их содержание.

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При этом многие мобилизованные и некоторые боевики вообще не получают за участие в войне ни копейки. Или же им платят только крохи от того, что было обещано.

Воюющие получают столько же, как и мобилизующие

Террористы из Донецкой и Луганской областей уже 5 месяцев недополучают немалые суммы, которые им обещало российское командование. При этом иногда зарплаты лишь сокращаются за счет отсутствия "боевых", а иногда коллаборантам не платят ни копейки.

Кроме того, многие мобилизованные и отправленные на войну под угрозой расстрела, "юридически" оформлены как добровольцы, которым вообще якобы не должны платить. Зарплаты таких людей оседают напрямую в карманах командиров.

Существует и другая схема заработка на мобилизованных и идейных боевиках. Им предлагают подписать краткосрочные контракты с российской армией и обещают просто безумные оклады и надбавки.

На самом же деле один и тот же человек оказывается в списках мобилизованных и значится при этом кадровым русским солдатом. Минобороны россии насчитывает зарплату "обоим" служащим, но самую большую из них командиры забирают себе. Меньшую отдают подчиненному.

Таким образом, захватчики также частично решают проблему набора новых людей в свою армию. Поскольку высшему командованию наплевать, будут ли штаты армий на самом деле раздуты до нужных цифр, или там будут "мертвые души".

Так что жители Донбасса и Луганщины, которым удается пережить месяц на войне, все равно остаются обманутыми. Их семьи едва выживают в тылу, а они не могут ничем им помочь. На все жалобы по недоплатам командиры говорят, что "потеряли документы", или "забыли внести в списки" и придумывают другие объяснения своих поступков.

При этом те участники боевых действий, которые отпущены домой на несколько дней, возвращаются в родные города очень озлобленными. И кое-где вымещают свою злобу на многочисленные мобилизационные отряды. В частности, потому, что все так называемые "военкомы" получают такую же зарплату, как и те, кто реально рискует своей жизнью на передовой.

Мобилизационные отряды презирают все

В начале августа мобилизованные и "опытные воины" в Луганске во время увольнения крайне жестоко избили двух "комендантов" и таким образом отомстили им за то, что их отправили в зону боевых действий, несмотря на нежелание воевать.

В целом, по данным разведки, жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" крайне негативно относятся к мобилизации и военкомам. Каждый день представителям мобилизационных отрядов приходится конфликтовать с женщинами, которые начинают отбивать своих родных и спасать их от смерти. При этом кое-где у них это выходит. Ибо группы "комендантов" не желают вступать в конфликт с многочисленными гражданскими, а использовать против женщин оружие им запретили под страхом смерти.