Селидово оказалось не по зубам оккупантам

Селидово для оккупантов оказалось гораздо более крепким орешком, чем Очеретино или Новогродовка.

Оккупанты сталкиваются с искусственными и естественными препятствиями

Основное направление, по которому оккупационное войско пытается прорваться в Селидово, это восточное – улица Береговая. Но здесь есть нюанс.

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Улица идет по южному берегу реки Соленая, а переход на северный берег возможен только по улицам Мира, Павлова и Казацкой. Но к ним оккупанты и близко еще не подошли. А если подойдут – то не факт, что там останутся переходы.

Также важно понимать, что по улице Мира идет канал от шахты имени Коротченко с терриконом высотой 40 метров. То есть восточное направление удара для оккупантов имеет ряд как минимум естественных и как максимум искусственных препятствий. Они в отличие от Новогродовки, используются на все 100 своих возможностей.

С северного направления оккупанты зашли в зоне шахты "Россия", но дальнейшее продвижение остановилось из-за водоотстойников и искусственных высот – террикона Коротченко. При этом, заход в сам город строго по северу с трассы Е-50 по улице Леси Украинки, с правого фланга каналом, поджимаемым, с левого – терриконом Коротченко. Чтобы зайти в Селидово с севера, российским оккупантам необходимо прорваться прямым коридором протяженностью 2,5 километра, который простреливается с высоты и огневых точек. Такой себе – тир.

Сейчас давление на Селидово только нарастает. Однако удержание этого укрепрайона Сил обороны Украины обещает куда большую результативность и значительное истощение оккупантов, чем направление Очеретино – Новогродовка.

Сейчас Селидово начинает выполнять именно ту роль, которую на рубеже Гродовка – Новогродовка не выполнила до недавнего времени многообещающая Новогродовка.