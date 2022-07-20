Вражеские ЗРК С-300 могут поражать наземные цели: эксперты объяснили, как им противостоять

Ракетный террор Украины российскими оккупантами продолжается. Враг использует для атак все имеющиеся средства, среди которых ЗРК С-300.

Обычно зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300 используют для противовоздушной обороны. Впрочем, российские оккупанты додумались бить из этого оружия по наземным целям.

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Как противостоять С-300

Как рассказал специалист из Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба подполковник Сергей Нечитайло, у С-300 есть возможность поражать наземные неподвижные цели. При этом нужно понимать, что такое применение этих ЗРК крайне нетипичное.

Ракеты С-300 управляются, подрыв происходит по команде из радиолокатора подсветки и наводки. Максимальная дальность стрельбы составляет до 30 км.

Полный вес боевой части С-300 – 130 килограммов с обломками, при применении по наземным целям эти снаряды могут быть эффективными для поражения складов с боеприпасами, скопления личного состава и т.д.

Снаряд от С-300 представляет собой очень сложную цель для ПВО. Скорость его полета – 1500 метров в секунду, а также у него низкая радиолокационная видимость. Впрочем, благодаря ракетам-мишеням "Стриж", "РМ-75", "Саман", "Пищаль" можно сымитировать скоростные самолеты и прервать полет ракеты С-300.

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