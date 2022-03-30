Россияне стреляли по Харькову: горели дома, автомобили, магазины и склады
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты продолжают циничные обстрелы Харькова. За минувшие сутки спасатели 14 раз выезжали тушить пожары, вызванные этими обстрелами.
В ГСЧС говорят, что горели жилые многоэтажки, частные, складские и другие здания. Пожар охватывал жилые массивы Киевского, Шевченковского и Московского районов города Харькова.
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По одному из жилых массивов Киевского района Харькова стреляли, в разных местах произошли масштабные пожары. Горели: квартиры жилой многоэтажки, частный сектор, склад, хозяйственная постройка, торговые объекты, станция технического обслуживания и несколько автомобилей. В 15:30 все эти пожары полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет,
– сообщили спасатели.
Ситуация в других районах
В жилом массиве Шевченковского района тоже были пожары. Их удалось погасить в 21:30.
Около 22:30 снова обстреляли Салтовку. Горело около десятка квартир в жилых многоэтажках, а также гаражи и автомобили в одном из гаражных кооперативов. Около 01:00 30 марта все эти возгорания погасили. Жертв и пострадавших в результате пожаров нет, информация о погибших уточняется.
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