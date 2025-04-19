Россияне получили приказ выйти на административную границу Донетчины до 9 мая, – ТГР "Угледар"

Россияне не прекращают попыток захватить все больше украинских территорий. В частности, оккупанты получили приказ выйти на административную границу Донецкой области.

Такие показания дали двое пленных россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тактическую группу "Угледар".

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Какие задачи перед солдатами ставит российское командование

По данным ТГР "Угледар", российские военные получили приказ выйти на административную границу Донецкой области не позднее 9 мая. Там отмечают, что для Москвы так называемое "освобождение ДНР" должно было стать исторической параллелью с 1945 годом и символом победы над "современными фашистами", которыми россияне считают украинцев.

Чтобы достичь своей цели с начала апреля оккупанты провели в зоне ответственности "Угледара" две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, бронетехники и личного состава.

После сокрушительного разгрома колонн, враг прибегнул к применению мотоциклов, багги и квадроциклов. С помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут "щели" в украинской обороне, пытаются проскочить к населенным пунктам с целью накопления, а также атакуют,

– говорят в ТГР "Угледар".

Украинские Силы обороны уничтожают россиян: видео ТГР "Угледар"

По данным тактической группы, россияне надеялись, что быстрое передвижение солдат затрудняет их обнаружение и уничтожение артиллерией, FPV-дронами и бомберами. Однако благодаря работе украинской аэроразведки большинство российских "асвабадителей" уничтожают еще на подъезде к украинским позициям.

Там отмечают, что с 1 по 18 апреля украинские защитники отбили 448 вражеских атак, в результате чего оккупанты понесли значительные потери.

Всего около 2812 российских солдат были убитыми или ранеными. Кроме этого, российская армия потеряла 19 танков, 52 боевых бронированных машины, 218 транспортных средств, а также 32 антенны связи и РЭБ.

Заметим, что только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1180 оккупантов. Россияне также потеряли значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и средства ПВО.