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23 октября, 01:37
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Обновлено - 01:45, 23 октября

Россияне нашли замену разрушенным мостам в Крыму: что построили под Джанкоем

Катерина Миленина

Во временно оккупированном Крыму россияне пытаются обеспечить автомобильное сообщение после ударов Сил обороны Украины по мостам. Для этого захватчики начали обустраивать альтернативные переправы через Северо-Крымский канал.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Как оккупанты заменяют поврежденные мосты в Крыму?

Оккупанты соорудили насыпи не только возле поврежденных мостов, но и рядом с теми, которые пока остаются целыми. В частности, вблизи Джанкоя россияне обустроили насыпь для проезда автомобилей рядом с мостом через Северо-Крымский канал.

Как отмечают авторы канала, после того как украинские военные разрушили или повредили большинство автомобильных мостов через канал, оккупанты начали строить рядом с ними дублирующие дамбы.

Оккупанты укрепляют оборону Крымского моста / Фото "Крымский ветер"

Такие сооружения позволяют транспорту двигаться через канал в обход поврежденных мостов. В то же время россияне обустроили аналогичные насыпи и возле мостов, которые пока остаются неповрежденными.


Россияне соорудили насыпь для проезда автомобилей / Фото "Крымский ветер"

Таким образом оккупанты пытаются сохранить автомобильное сообщение даже в случае дальнейшего разрушения мостовой инфраструктуры.

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о проблемах Крымского моста. По его словам, после украинских атак сооружение имеет многочисленные повреждения, из-за которых россияне не могут использовать его для перевозки топлива и тяжелой бронетехники.