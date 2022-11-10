Россияне строят хаотические оборонные сооружения: эксперт назвал сценарии развития войны

В настоящее время россияне строят линии обороны вдоль Мариуполя, Бердянска и Мелитополя. Вероятно, на этих направлениях вскоре будут наступать ВСУ.

Дело в том, что на правом берегу Днепра в районе Херсонской области сосредоточено несколько десятков тысяч украинских войск очень хорошо вооруженных, боеспособных, опытных. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Когда эта часть войск будет переброшена на Запорожский фронт, в любой из реперных точек – Мелитополь, Бердянск и Мариуполь – может развиться наступление украинских войск. А, возможно, и сразу на всех,

– заметил Свитан.

Как будут развиваться события

По словам военного эксперта, рассматриваются следующие пути:

из-под Орехова и Гуляй-Поля через Пологи и Токмак на Мелитополь;

аналогичное движение на Бердянск;

из-под Угледара через Волноваху на Мариуполь.

У россиян нет возможности выстроить линию обороны вдоль всей линии фронта – это 250 километров от Запорожья до Донецка. Поэтому они укрепляют гарнизоны линиями обороны вдоль городов.

Мариуполь укрепляется по линии города. Первая, вторая и третья линии. Приблизительно одинаковые инженерные сооружения делаются и в районе Бердянска. И район Мелитополя, ведь это одна из узловых развязок, которые соединяют Херсонское, Крымское и Ростовское направления,

– отмечает полковник запаса ВСУ.

Именно этот фронт россияне сейчас будут укреплять. В частности, это планируют делать войсками, выводимыми с правого на левый берег.

Прорыв в любой из этих точек, отмечает Свитан, разрушает всю концепцию войны, которую Путин развязал в 2014 году. Прежде всего, это обрезает вход в Крым. Мост уже поврежден, по нему отработают еще раз, когда туда подойдут ремонтные базы.

Мы полностью перережем Крымский мост и сухопутный коридор в Крым, выйдя, например, на Мелитополь. Тогда полуостров и левый берег Херсона оказываются в большом оперативном котле. Его можно за несколько месяцев раскатать. С помощью дальнобойных ракет, мы сможем полностью уничтожить военную крымско-херсонскую группировку,

– убежден военный эксперт.

Россияне этого безусловно очень боятся. Вероятнее всего, армия государства-агрессора выводит свои войска с левого на правый берег именно для того, чтобы укрепить Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

"Путину гораздо важнее сухопутный коридор в Крым, чем правый берег, сам Херсон", – подчеркнул военный эксперт.

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