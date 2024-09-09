Оккупанты на Запорожье строят новую линию обороны: "Атеш" показал фото
Источник:"Атеш"
Партизан движения "Атеш" разведал строительство новой линии обороны российского войска. Отмечается, что локационно она размещена в районе Вишневатого Запорожской области.
Во время разведки агент обнаружил фортификационные сооружения, окопы, а также инженерную технику. Кроме этого, в движении "Атеш" опубликовали соответствующие кадры.
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Враг строит линию обороны на Запорожье
Агент "Атэш" зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневатого Запорожской области.
В ходе разведки было обнаружено фортификационные сооружения, окопы, а также инженерную технику, включая экскаваторы, задействованные для укрепления позиций,
– рассказали в "Атеш".
Оккупанты на Запорожье будут новую линию обороны / Фото "Атеш"
Там отметили, что из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта войска страны-агрессора значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонительных рубежей.
""Атеш" продолжает выявлять ключевые объекты оккупантов, разрушая их планы и ослабляя оборонительные возможности еще на этапе подготовки", – добавили там.
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