Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил 24 Каналу, что оккупанты не используют имеющиеся логистические пути из-за угрозы постоянных ударов. Напомним, что на днях в Мелитополе партизаны взорвали вражеский поезд.
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Россияне ищут новые пути для логистики
У российских оккупантов есть два направления для осуществления логистики:
- Геническ – сухопутный коридор с Крымом;
- из Ростова – через Мариуполь и Бердянск.
"Приблизительно 70% всего трафика ведут через временно оккупированный Бердянск, Мариуполь, Новоазовское, а затем через континентальную Россию. Это обусловлено тем, что на Крымском мосту постоянно что-то взрывается, так что логистику полностью перенаправили", – отметил Иван Федоров.
Как сообщала российская пропаганда, в Ростове хотят построить железную дорогу и новую автомагистраль для снабжения всего необходимого на фронт.
Хотя при этом есть железная дорога, которая, например, соединяет Мелитополь с временно оккупированным Донецком. Она пролегает из Мелитополя на Молочанск – Токмак, а оттуда – на Волноваху.
Эта железнодорожная ветвь находится в непосредственной близости от линии боевых действий на Запорожье. На сегодня это будут очень интересные мишени для наших Вооруженных Сил и спецслужб. Именно поэтому враг почти не использует эту ветвь,
– заметил Федоров.
Новую железную дорогу хотят построить близко к Азовскому побережью, фактически провести ее по берегу Азовского моря. Благодаря этому хотят интенсивно использовать наш сухопутный коридор в милитарных целях.
Какая ситуация на оккупированных территориях
- Россияне пытаются любой ценой вернуть себе полный контроль над левобережьем Херсонщины. Но украинские военные не сдали ни одной из занятых позиций, несмотря на то, что оккупанты пытаются их штурмовать и выбить ВСУ.
- Между тем у оккупантов проблемы есть также на Запорожском направлении. В частности, 15 декабря партизаны взорвали поезд оккупантов, который двигался в Крым. Разрушить удалось также железнодорожное полотно. Поэтому логистика врага усложнится.
- Взрывы раздавались и во временно оккупированном Мариуполе. 14 декабря прилетело по расположению вражеской техники. Один взрыв произошел на территории бетонного завода, а второй – на территории по ТРЦ "Порт Сити", где размещали военную технику и части систем ПВО.