Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил 24 Каналу, что оккупанты не используют имеющиеся логистические пути из-за угрозы постоянных ударов. Напомним, что на днях в Мелитополе партизаны взорвали вражеский поезд.

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Россияне ищут новые пути для логистики

У российских оккупантов есть два направления для осуществления логистики:

Геническ – сухопутный коридор с Крымом;

из Ростова – через Мариуполь и Бердянск.

"Приблизительно 70% всего трафика ведут через временно оккупированный Бердянск, Мариуполь, Новоазовское, а затем через континентальную Россию. Это обусловлено тем, что на Крымском мосту постоянно что-то взрывается, так что логистику полностью перенаправили", – отметил Иван Федоров.

Как сообщала российская пропаганда, в Ростове хотят построить железную дорогу и новую автомагистраль для снабжения всего необходимого на фронт.

Хотя при этом есть железная дорога, которая, например, соединяет Мелитополь с временно оккупированным Донецком. Она пролегает из Мелитополя на Молочанск – Токмак, а оттуда – на Волноваху.

Эта железнодорожная ветвь находится в непосредственной близости от линии боевых действий на Запорожье. На сегодня это будут очень интересные мишени для наших Вооруженных Сил и спецслужб. Именно поэтому враг почти не использует эту ветвь,

– заметил Федоров.

Новую железную дорогу хотят построить близко к Азовскому побережью, фактически провести ее по берегу Азовского моря. Благодаря этому хотят интенсивно использовать наш сухопутный коридор в милитарных целях.

Какая ситуация на оккупированных территориях