Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив 24 Каналу, що окупанти не використовують наявні логістичні шляхи через загрозу постійних ударів. Нагадаємо, що днями у Мелітополі партизани підірвали ворожий потяг.

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Росіяни шукають нових шляхів для логістики

В російських окупантів є два напрямки для здійснення логістики:

Генічеськ – сухопутний коридор із Кримом;

з Ростова – через Маріуполь та Бердянськ.

"Приблизно 70% всього трафіку ведуть через тимчасово окупований Бердянськ, Маріуполь, Новоазовське, а потім через континентальну Росію. Це зумовлено тим, що на Кримському мосту постійно щось вибухає, тож логістику повністю перенаправили", – зазначив Іван Федоров.

Як повідомляла російська пропаганда, у Ростові хочуть побудувати залізницю та нову автомагістраль для постачання всього необхідного на фронт.

Хоч при цьому є залізниця, яка, наприклад, з'єднує Мелітополь з тимчасово окупований Донецьком. Вона пролягає з Мелітополя на Молочанськ – Токмак, а звідти – на Волноваху.

Ця залізнична гілка перебуває в безпосередній близькості до лінії бойових дій на Запоріжжі. На сьогодні це будуть вкрай цікаві мішені для наших Збройних Сил та спецслужб. Саме тому ворог майже не використовує цю гілку,

– Зауважив Федоров.

Нову залізницю хочуть побудувати близько до Азовського узбережжя, фактично провести її по берегу Азовського моря. Завдяки цьому хочуть інтенсивно використовувати наш сухопутний коридор в мілітарних цілях.

Яка ситуація на окупованих територіях