Россияне на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта работают над развитием инфраструктуры для ударных БпЛА типа "Шахед", а также дрона-приманки типа "Гербера".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщество "КиберБорошно".

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Что россияне строят на территории Донецкого аэропорта?

OSINT-эксперты проанализировали спутниковые снимки местности, на которых можно увидеть, что россияне строят закрытые площадки для хранения дронов.

Параллельно они обустраивают пункты ручного управления, места для разгрузки боевых частей, ложные позиции, посты воздушного наблюдения и готовят взлетную полосу.

По нашим данным, эти БпЛА планируется использовать не только как дроны-камикадзе – есть и другие сценарии, которые мы не раскрываем из соображений ограничения разглашения,

– добавили авторы проекта "КиберБорошно".

По данным источников, также ожидается применение реактивных модификаций "Шахедов".

Российские войска, вероятно будут использовать этот объект прежде всего для работы в пределах Донецкой области.

Россияне обустраивают инфраструктуру для "Шахедов" / Фото: "КиберБорошно"

Аналитики Defense Express обратили внимание, что эта новость появилась на фоне сообщений о том, что Россия передала дроны-камикадзе "Шахед" бригаде ГРОМ "Каскад", которая действует непосредственно на фронте.

По их словам, есть признаки того, что оккупанты планируют расширять такую практику и, вероятно, создавать новые площадки для запуска "Шахедов", "Гербер" и других подобных беспилотников.