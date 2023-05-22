О такой обстановке событий 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он отметил особую тактику украинских защитников.

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"Зарываются они (россияне – 24 Канал) в землю на зависть шахтерам. Строят такие укрепления, где по 3 этажа вниз", – отметил Сазонов.

Враги крепко укрепляются

Военнослужащий подчеркнул, что враг очень крепко укрепляется. Брать в лоб такие позиции невозможно, но украинские военные и не применяют такую тактику.

Есть укрепленная позиция в зеленке, но она не имеет линии фронта протяженностью в 2 тысячи километров. Укрепрайоны можно обойти, оставить их без логистики, взять в котел,

– отметил он.

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Тактика украинцев

Украинские защитники гораздо хитрее, ловчее и работают маневренно – это наша сильная черта.

"Почему мы всегда просим деньги на авто? Потому что мы передвигаемся. Через час идем туда, где они нас не ждут. Это позволяет работать эффективнее, брать их в окружение и беречь жизнь наших бойцов. Лобовой штурм оставим вагнеровцам, которые называли это "мясной бал". Когда толпа валит на тебя, на пулеметы, они ложатся, а другие прут по ним", – добавил Кирилл Сазонов.

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