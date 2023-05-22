Про таку обстановку подій 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він наголосив на особливій тактиці українських оборонців.

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"Зариваються вони (росіяни – 24 Канал) у землю на заздрість шахтарям. Будують такі укріплення, де по 3 поверхи вниз", – відзначив Сазонов.

Вороги міцно укріплюються

Військовослужбовець підкреслив, ворог дуже міцно укріплюється. Брати в лоб такі позиції неможливо, але українські військові й не застосовують такої тактики.

Є укріплена позиція в зеленці, але вона не має лінії фронту протяжністю 2 тисячі кілометрів. Укріпрайони можна обійти, залишити їх без логістики, взяти у котел,

– зазначив він.

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Тактика українців

Українські оборонці значно хитріші та спритніші та працюють маневрено – це наша сильна риса.

"Чому ми завжди просимо гроші на авто? Бо ми пересуваємося. За годину йдемо туди, де вони нас не чекають. Це дозволяє працювати ефективніше, брати їх в оточення і берегти життя наших бійців. Лобовий штурм залишимо вагнерівцям, які називали це "м'ясний бал". Коли натовп валить на тебе, на кулемети, вони лягають, а інші пруть по них", – додав Кирило Сазонов.

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