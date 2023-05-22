Про таку обстановку подій 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він наголосив на особливій тактиці українських оборонців.
Дивіться також Українські війська фактично знищили бойовиків з Донбасу, – майор ЗСУ
"Зариваються вони (росіяни – 24 Канал) у землю на заздрість шахтарям. Будують такі укріплення, де по 3 поверхи вниз", – відзначив Сазонов.
Вороги міцно укріплюються
Військовослужбовець підкреслив, ворог дуже міцно укріплюється. Брати в лоб такі позиції неможливо, але українські військові й не застосовують такої тактики.
Є укріплена позиція в зеленці, але вона не має лінії фронту протяжністю 2 тисячі кілометрів. Укріпрайони можна обійти, залишити їх без логістики, взяти у котел,
– зазначив він.
Кирило Сазонов про дії росіян на лінії фронту: дивитись відео
Тактика українців
Українські оборонці значно хитріші та спритніші та працюють маневрено – це наша сильна риса.
"Чому ми завжди просимо гроші на авто? Бо ми пересуваємося. За годину йдемо туди, де вони нас не чекають. Це дозволяє працювати ефективніше, брати їх в оточення і берегти життя наших бійців. Лобовий штурм залишимо вагнерівцям, які називали це "м'ясний бал". Коли натовп валить на тебе, на кулемети, вони лягають, а інші пруть по них", – додав Кирило Сазонов.
Ситуація на фронті: основне за 22 травня
- Найгарячіші бої тривають на Сході України. За минулу добу росіяни завдали 6 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. Під ударами опинилися Лиман, Слов'янськ, Костянтинівка. В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар'їнка.
- Українські оборонці полюють на росіян у Мар'їнці. Окупанти вщент зруйнували місто та пересуваються поміж руїнами. Але сховатися там не вдається – оператори ССО пильнують за їх пересуваннями та завдають ударів.
- У Бахмуті вкрай складна ситуація. Напередодні росіяни маніпулювали інформацією про взяття міста. Утім, українські сили продовжують тримати Бахмут – оборонна стратегія має декілька цілей.