Про актуальну ситуацію станом на ранок 22 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Ракетний терор триває

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю.

Це ще раз підкреслює тактику терору з боку Росії,
– наголосили у Генштабі.

Яка ситуація на фронтах

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на:

  • Куп'янському,
  • Лиманському,
  • Бахмутському,
  • Авдіївському,
  • Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

Схід

Південь

Досягнення наших ЗСУ за добу

У Генштабі додали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 5 районів зосередження особового складу,
  • 2 склади боєприпасів,
  • 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • 2 пункти управління,
  • станцію радіоелектронної боротьби,
  • зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

За останню добу окупанти втратили в Україні 720 одиниць особового складу. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів.