Про актуальну ситуацію станом на ранок 22 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Ракетний терор триває

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю.

Це ще раз підкреслює тактику терору з боку Росії,

– наголосили у Генштабі.

Яка ситуація на фронтах

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на:

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської області.

Схід

На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби окупанти намагалися наступати у районі Масютівки, але марно.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар'ївки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар'їнки. Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Досягнення наших ЗСУ за добу

У Генштабі додали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

5 районів зосередження особового складу,

2 склади боєприпасів,

3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

2 пункти управління,

станцію радіоелектронної боротьби,

зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

За останню добу окупанти втратили в Україні 720 одиниць особового складу. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів.