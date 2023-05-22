Про актуальну ситуацію станом на ранок 22 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.
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Ракетний терор триває
Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю.
Це ще раз підкреслює тактику терору з боку Росії,
– наголосили у Генштабі.
Яка ситуація на фронтах
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на:
- Куп'янському,
- Лиманському,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Мар'їнському напрямках.
Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Північ
Схід
Південь
Досягнення наших ЗСУ за добу
У Генштабі додали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 5 районів зосередження особового складу,
- 2 склади боєприпасів,
- 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
- 2 пункти управління,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.
За останню добу окупанти втратили в Україні 720 одиниць особового складу. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів.