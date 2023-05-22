Об актуальной ситуации на утро 22 мая доложили в Генштабе ВСУ.
Смотрите также Украинские воины взяли в плен "бывалого" зека: он пробыл на фронте всего 3 дня
Ракетный террор продолжается
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием.
Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны России,
– отметили в Генштабе.
Какая ситуация на фронтах
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки состоялось 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Север
Восток
Юг
Достижение наших ВСУ за сутки
В Генштабе добавили, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 5 районов сосредоточения личного состава,
- 2 склада боеприпасов,
- 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- 2 пункта управления,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.
За последние сутки оккупанты потеряли в Украине 720 единиц личного состава. В целом же с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат.