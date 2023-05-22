Об актуальной ситуации на утро 22 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Ракетный террор продолжается

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием.

Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны России,
– отметили в Генштабе.

Какая ситуация на фронтах

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на:

  • Купянском,
  • Лиманском,
  • Бахмутском,
  • Авдеевском,
  • Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки состоялось 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Север

Восток

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

В Генштабе добавили, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 5 районов сосредоточения личного состава,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • 2 пункта управления,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

За последние сутки оккупанты потеряли в Украине 720 единиц личного состава. В целом же с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат.