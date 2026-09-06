Россияне своими ударами помешали Виткоффу и Кушнеру прилететь в Украину на самолете, – Зеленский

Украина полностью подготовилась к встрече специальных посланников президента США в аэропорту, однако российские обстрелы помешали им воспользоваться самолетом.

Об этом Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами непосредственно перед переговорами с американской делегацией.

Как россияне помешали спецпосланникам прилететь в Украину?

Украинская сторона создала все необходимые условия для безопасного приема американской делегации непосредственно в авиахабе.

По словам главы государства, украинские аэропорты полностью функционируют и готовы принимать рейсы, однако последние обстрелы со стороны России сделали невозможным использование авиационного транспорта для визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Несмотря на созданные Россией препятствия в сфере безопасности, встреча украинского президента со спецпосланцами Дональда Трампа все же состоялась в Киеве. Следует отметить, что это первый визит американских переговорщиков в Украину. Ранее он постоянно откладывался и переносился.

Зеленский встретил в Киеве Виткоффа и Кушнера: смотрите видео

Накануне Виткофф и Кушнер были в Москве: о чем говорили?

Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Москве более трех часов переговоров с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали возможные пути завершения войны России против Украины. Американская сторона представила свое видение потенциального урегулирования, а также заявила о готовности принять во внимание позицию Кремля в ходе дальнейших переговоров в Киеве.

Как сообщает Axios, в состав американской делегации также вошли представители Рады национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США. Отдельно представитель Минфина Джин Лэнг встретился со спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым. Их переговоры касались, в частности, вопроса американских санкций против России.