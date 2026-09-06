Про це Володимир Зеленський заявив безпосередньо перед переговорами з американською делегацією, передає hromadske.

Як росіяни завадили спецпосланцям прилетіти до України?

Українська сторона створила всі необхідні умови для безпечного прийому американської делегації безпосередньо в авіахабі.

За словами глави держави, українські аеропорти повністю функціонують і готові приймати рейси, проте останні обстріли з боку Росії унеможливили використання авіаційного транспорту для візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Попри влаштовані Росією безпекові перешкоди, зустріч українського президента зі спецпосланцями Дональда Трампа таки відбулася у Києві. Слід зауважити, що це перший візит американських переговорників до України. Раніше він постійно відкладався й переносився.

Зеленський зустрів у Києві Віткоффа й Кушнера: дивіться відео hromadske

Напередодні Віткофф і Кушнер були у Москві: про що говорили?

Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Москві понад три години переговорів із Володимиром Путіним. Сторони обговорювали можливі шляхи завершення війни Росії проти України. Американська сторона представила власне бачення потенційного врегулювання, а також заявила про готовність взяти до уваги позицію Кремля під час подальших переговорів у Києві.

Як повідомляє Axios, до американської делегації також увійшли представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США. Окремо представник Мінфіну Джин Ленг зустрівся зі спецпредставником Росії Кирилом Дмитрієвим. Їхні переговори стосувалися, зокрема, питання американських санкцій проти Росії.