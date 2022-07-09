Связано с выплатами, – Верещук объяснила, почему оккупанты массово сжигают тела на Херсонщине

Российские оккупанты продолжают сжигать тела своих военных. Они это делают, в частности, для выплат, но массовость этого явления имеет еще одно объяснение.

Детали сжигания тел россиянами рассказала вице-премьер Ирина Верещук. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире национального телемарафона.

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Россияне сжигают тела погибших с февраля

Чиновница акцентировала, что сжигание тел оккупантами является уже традицией российской армии. Они это делают с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Сначала делали это только в мобильных крематориях, а потом уже начали проводить "кремацию" солдат под открытым небом.

Это связано с выплатами и они скрывают потери. Они сжигают и человек уже не погиб, а "пропал без вести". Россияне продолжат это делать, потому что количество погибших растет и это трудно скрывать,

– сказала вице-премьер.

Кстати, информацию о сжигании тел в оккупированной Херсонской области также подтвердили 24 каналу источника в разведке. В конце июня стало известно, что россияне таким образом "ликвидируют" своих убитых в подготовленных котлованах с шинами. А цинковые гробы порой просто выбрасывают в лесополосах.



Цинковые гробы россиян в лесополосе Херсонской области / Фото анонимных источников 24 канала

При этом выплаты часто забирают непосредственное командование подразделений. А высшее руководство армии закрывает на это глаза, потому что получает свой процент.

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