Не понимают, где свои, а где чужие: что изменилось у россиян после отключений Starlink

Активность российских войск на фронте уменьшилась из-за погодных условий, огромных потерь и проблем со связью после отключения Starlink. Оккупанты пытаются заменить спутниковый интернет своими "тарелками" и радиосвязью, но это затрудняет координацию и контроль над подразделениями.

Андрей Отченаш – офицер бригады "Рубеж" НГУ, объяснил 24 Каналу, что россияне потеряли возможность контролировать свои позиции и передвижения, что приводит к потерям от дружественного огня и дезорганизации.

Почему российские войска теряют координацию на позициях?

Большинство передвижений, которые удается обнаружить, уничтожаются, и враг продолжает нести большие потери. Неблагоприятная погода с ветрами, дождями и высокой влажностью затрудняет аэроразведку, поэтому реальное количество передвижений может быть несколько больше, но все равно кратно меньше, чем два месяца назад.

Прям страшного кипиша у россиян на счет Starlink нет на нашем направлении. Они стараются сразу заменять его своими тарелками, даже проводят оптоволоконный интернет на позиции, что удивительно. Для них это чрезвычайно большое затруднение, они долго ищут методы противодействия. Переходят на радиосвязь, а это, конечно, усложняет,

– сказал Отченаш.

Оккупанты потеряли контроль над своими позициями и подразделениями, что может быть еще одной причиной кратного уменьшения их активности. Если 2-3 месяца назад россияне пытались максимально продвинуться на север и закрепиться, то сейчас они не могут этого делать, потому что даже не понимают, где находятся их военнослужащие.

"Соответственно, у них потери личного состава, непонимание, кто где. И для нас это, конечно, играет на руку", – подчеркнул Отченаш.

Обратите внимание! Российские войска потерпели неудачи на нескольких участках фронта, в частности в районе Гуляйполе. Одной из причин стал сбой в системах связи из-за проблем со Starlink. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник допустил серьезные ошибки в коммуникации. По его словам, Силам обороны важно максимально использовать эту слабость для закрепления результатов и выполнения приоритетных задач в ближайшее время.

Что еще известно о продвижении россиян на фронте?